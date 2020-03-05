Подростка убило током на крыше поезда в Москве

Москва, 5 марта. Подросток погиб на крыше поезда, следовавшего из Москвы в Черусти. Юноша коснулся токоприемника и получил электротравму, несовместимую с жизнью. Об этом говорится на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Трагический инцидент произошел 4 марта. Представители следствия произвели тщательный осмотр места происшествия, а также опросили членов локомотивной бригады и очевидцев случившегося, передает РИАМО.

Назначено проведение экспертизы и дополнительных следственных мероприятий. Стражи правопорядка работают над установлением подробных обстоятельств и причин трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге местная жительница погибла из-за удара током, полученного в результате падения оголенных проводов. Труп 24-летней девушки обнаружили вечером на проспекте Обуховской обороны. По одной из версий, провод мог оборваться из-за непогоды.