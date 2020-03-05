Минувшая зима в Москве стала одной из самых мрачных в истории

Москва, 5 марта. Зима 2020 в Москве стала одной из самых мрачных за всю историю. Жители и гости столицы практически не видели солнечного света. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В декабре, например, было всего 8 часов солнечного сияния. Никогда еще за весь период метеонаблюдений не было такого периода, когда в декабре и январе всего 19 часов светило солнце», — заявил Вильфанд.

В феврале ситуация с солнечным светом была не лучше. Солнце светило порядка 52 часов, на 45% меньше, чем обычно.

Вильфанд также сообщил, что аномально теплые зимы вряд ли станут систематическим явлением на территории России, но и о «традиционных» зимах скорее всего придется забыть.

«Я думаю, что так быстро Москва не станет курортным городом. Эта зима — это статистический выброс», — отметил Вильфанд.

Аномальное тепло в зимний период будет повторятся чаще, но не станет постоянным. Он добавил, что зимы в России будут либо очень теплыми, либо аномально холодными.