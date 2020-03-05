Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, летевшего из Москвы в Омск

Москва, 5 марта. Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, направляющегося из Москвы в Омск. Судно вылетело из аэропорта «Шереметьево» в четверг утром. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

«На электронную почту аэропорта «Шереметьево» поступило анонимное сообщение о «минировании» борта», — сказал источник.

Экипаж судна принял решение не разворачивать самолет и совершить приземление в аэропорту назначения в Омске. Приземление борта должно ориентировочно произойти в 14.00 по омскому времени.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми. Командир корабля подал сигнал тревоги из-за сообщения о «минировании».