Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве после избиений пьющей матери

Москва, 5 марта. Воспитательница детского сада обнаружила на улице в Москве сбежавших от пьющей матери семилетних двойняшек. Несовершеннолетние мальчик и девочка систематически подвергались побоям и другим издевательствам.

Дети сообщили воспитательнице, что они уже несколько дней ничего не ели. По их словам, мать регулярно употребляет алкоголь и где-то пропадает по ночам.

«Рассказывали, что мама пьет, что они где-то гуляют по ночам. Я была просто шокирована этими откровениями, не могла в это поверить. Мама детей — моя соседка, и я часто раньше ее видела, когда она приходила за детьми в детский сад», — рассказала женщина.

Семилетних двойняшек временно передали на поруки бывшему мужу недобросовестной матери. В данный момент Следственный комитет РФ проводит проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства, из-за которых дети сбежали из дома.

Нужно отметить, что мать детей имеет статус одиночки, а семья считается малоимущей.