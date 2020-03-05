Жителей Москвы предупредили о раннем цветении аллергенных растений

Москва, 5 марта. Из-за теплой зимы в столице России раньше срока начнется цветение растений, выделяющих пыльцу. Об этом сообщили в московском департаменте природопользования. Сложившаяся ситуация может стать проблемой для жителей Москвы, страдающих от аллергии.

«По прогнозам, цветение будет на месяц раньше точно. Зимы не было, весна ранняя», – цитирует РИА Новости главного инспектора столичного департамента природопользования Лилию Латушко.

При этом эксперты не могут назвать конкретную дату начала цветения. Она зависит от погодных условий, температуры воздуха и асфальта.

Напомним, прошедшая зима 2020 года в Москве стала рекордно теплой за 140 лет метеонаблюдений. Была превышена средняя температура зимнего сезона 59-летней давности – 1961 года. В частности, средняя температура воздуха в Москве ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 градуса. Таким образом, она превысила норму на 7,7 градуса. Синоптики указывают, что это при том, что российская столица является третьей в мире по холоду, пишет «Газета.ru».

По данным синоптиков, начало настоящей весны в Москве стоит ожидать ко дню весеннего равноденствия, то есть к 20 марта.