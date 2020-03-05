Дублер МКАД может появиться к югу от Москвы

Москва, 5 марта. На юге столицы может быть построен платный скоростной дублер МКАД. В настоящее время возможность инвестирования в данный проект рассматривает группа компаний «Регион».

Соответствующее соглашение было подписано с правительством Московской области в феврале. Длина скоростной трассы составит 53 километра. Ширина – до восьми полос, а максимальная скорость движения до 120 км/ч. Новая дорога будет начинаться в районе Солнцево, проходить через Бутово, Лыткарино и заканчиваться в Железнодорожном.

Согласно проекту, возведение дороги будет стоить более 86 миллиардов рублей, а срок концессии 29 лет. При этом стоимость проезда на легковом автомобиле по всей длине дороги составит 500 рублей, а на грузовом автомобиле до 1470 рублей. Цены планируется индексировать с учетом инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».

Год окончания строительства пока не известен. Возведение может занять 10 лет в связи с долгими процедурами изъятия земли. Представитель группы компании «Регион» рассчитывает на завершение к осени 2026 года. Инвесторами называются компания «Лыткаринская платная дорога» и «Русдор-финанс».

Напомним, ранее в Москве был открыт «Остров Мечты» – крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. По словам мэр столицы Сергея Собянина, возведение парка начиналось со строительства на Замоскворецкой линии метро новой станции «Технопарк» и уникального для Москвы пешеходного перехода с траволатором через проспект Андропова, пишет «Газета.ru».