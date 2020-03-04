Специалисты оценили негативное влияние аномальной зимы в Москве

Москва, 4 марта. Аномально теплая зима в столице не принесет вреда представителям флоры и фауны, они успешно адаптируются к сложившимся условиям. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, все живые организмы ощущают на себе воздействие аномальной погоды. Внутренние механизмы помогают им адаптироваться к таким условиям и переносить их без серьезных последствий.

«Я не вижу серьезных угроз из-за этой зимы, что что-то в природе поменяется или произойдет. Мы с вами адаптируемся, то же самое и растения, и животные, и насекомые», — рассказал Кульбачевский.

Напомним, что аномальное тепло фиксировалось на протяжении зимы в столице. Январь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Москвичи и гости столицы смогли увидеть снег лишь в середине января. Отмечается, что на минувшей неделе раньше срока зацвел орешник. По данным синоптиков, температурный фон этой зимой превысил норму на 7,7 градуса.