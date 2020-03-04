Советская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве

Москва, 4 марта. Советская и российская актриса Инна Макарова госпитализирована в одну из больниц Москвы. По имеющимся данным, состояние 93-летний артистки оценивается как тяжелое.

Инна Макарова носит звание народной артистки СССР. Всенародная любовь советского зрителя пришла к ней благодаря ролям в знаменитых кинокартинах «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и других фильмах, вошедших в золотой фонд кинематографа СССР, передает РЕН ТВ.

Макарова стала исчезать с экранов в конце 1980-х и посвятила себя концертной деятельности. Она возобновила свою экранную карьеру в 2000-x и снимается в основном в телесериалах.