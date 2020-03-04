В Москве из-за тумана ухудшилась видимость на дорогах

Москва, 4 марта. Ночью и утром в столице ожидается сильный туман, днем будет до 10 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Из-за плохой видимости на дорогах в городе и области введен «желтый» уровень погодной опасности. К 04.00 в Москве замечены частички водяного пара. Предупреждение будет действовать до 10.00.

«Утром также ожидается местами туман», — цитирует синоптиков «Газета.ру».

Температура в городе днем поднимется до +10 градусов, возможен небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что практически на всей территории страны температура воздуха в марте будет превышать норму.