Полиция задержала в Подмосковье похитителя аккумуляторов грузовиков

Москва, 3 марта. Полиция задержала молодого мигранта, который подозревается в серии краж аккумуляторов из грузовиков в Домодедово, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в течение февраля 22-летний приезжий похищал аккумуляторы из фур иностранного производства. Автомобили находились на неохраняемых стоянках.

У подозреваемого была арендована машина, в которой хранились отвертка и кусачки, которые он использовал при кражах. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину по подозрению в краже запчастей из автомобилей каршеринга.