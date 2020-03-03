Росгвардейцы спасли жителя Подмосковья от пьяного соседа с ножом

Москва, 3 марта. Пьяный мужчина напал на соседа с ножом после того, как тот сделал ему замечание, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в Мытищах в подъезде дома на Ярославском шоссе. Мужчина попросил выпившего соседа не ругаться матом на общедомовой территории.

Эти слова не понравились агрессивно настроенному жильцу. Он схватил кухонный нож и принялся им размахивать, угрожая убийством.

В этот момент на помощь потерпевшему пришли сотрудники Росгвардии. Они задержали 38-летнего ранее судимого дебошира, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве двое ранее судимых мужчин напали на собутыльника, изнасиловали его и жестоко избили.