Рецидивисты изнасиловали бутылкой и забили до смерти москвича

Москва, 3 марта. Двое судимых мужчин надругались над собутыльником и забили до смерти, сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 2 марта квартире дома на Нижегородской улице. Трое мужчин распивали алкогольные напитки, во время застолья произошла ссора.

В ходе конфликта одного из мужчин изнасиловали бутылкой, а затем нанесли тяжкие побои. Пострадавший скончался от полученных травм.

Правоохранители задержали подозреваемых, в ближайшее время им изберут меру пресечения, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что мужчина в Москве во время сеанса изнасиловал массажистку, а потом украл ее деньги и смартфон.