Мужчина получил ранение, пытаясь сбежать от полицейских на юге Москвы

Москва, 3 марта. Правоохранители проводили задержание подозреваемого на юге столицы, в связи с сопротивлением мужчины пришлось применить оружие, сообщили Федеральному агентству новостей в УМВД России по Москве.

Как пояснили в ведомстве, мужчина подозревается в имущественном преступлении. Он попытался сбежать, после чего полицейский сделал предупредительный выстрел из табельного оружия.

Однако мужчина не подчинился требованию представителя закона, полицейский был вынужден выстрелить еще раз. По предвартельной информации, мужчина получил ранение.