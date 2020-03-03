Более 140 человек получили в «Шереметьево» больничные листы из-за коронавируса

Москва, 3 марта. С середины февраля в аэропорту «Шереметьево» всем пассажирам, прибывшим из Китая, выдают больничные листы. Об этом рассказала глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

Все рейсы из КНР прибывают в терминал F, граждан досматривают медицинские работники. Они делают анализ на коронавирус и выдают больничный лист. В общей сложности такие листы получили 144 пассажира.

Далее врачи работают по месту жительства человека, который находится под наблюдением. Они регулярно его осматривают, измеряют температуру тела, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что власти Ирана попросили Москву помочь со вспышкой коронавируса. Там зарегистрировано более полутора тысячи инфицированных новым типом пневмонии.

По последним данным, в Иране от коронавируса скончались 66 человек. Всего в мире жертвами вируса стали более трех тысяч человек.