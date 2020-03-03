Власти Москвы подарили женщинам бесплатный проезд 8 Марта

Москва, 3 марта. Проезд на общественном транспорте в столичном регионе сделали бесплатным для женщин 8 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти сделали подарок москвичкам и гостьям города к Международному женскому дню. Покупать билеты не придется на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, МЦК, МЦД и пригородные электрички.

Исключением стали аэроэкспрессы до аэропортов. Как передает телеканал «360», на МЦД и электричках надо будет оформить пропуск на кассе.

Воспользоваться правом бесплатного проезда в метро и МЦК можно, обратившись к сотрудникам подземки. Они пропустят пассажирок с помощью смарт-карты.

Напомним, что в этом году россияне будут отдыхать на 8 марта три дня подряд. Выходные начнутся с пятницы и продолжатся до 9 марта включительно.

Следующим общероссийским выходным станет 22 апреля, в этот день пройдет голосование по поправкам к Конституции России.

Ранее сообщалось, какие подарки хотели бы получить россиянки к 8 Марта. Большинство женщин надеются получить ювелирные украшения, цветы и духи.

Во многих компаниях в этот день пройдут корпоративы, на которых поздравят сотрудниц с женским днем.