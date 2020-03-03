Летевший в Софию самолет вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Москва, 3 марта. Самолет, выполнявший рейс Москва — София, экстренно сел в столичном аэропорту «Шереметьево».

Как сообщили в экстренных службах, ЧП произошло днем 3 марта. По предварительной информации, в самолете сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.

После обнаружения неполадки командир корабля принял решение вернуться в «Шереметьево». Посадка прошла в штатном режиме. Самолет осмотрят наземные службы, информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что летевший из Новосибирска самолет S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми.