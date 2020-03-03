Прохожие жестоко избили двух москвичей на юго-востоке столицы

Москва, 3 марта. Неизвестные жестоко избили пенсионера и 33-летнего мужчину в Москве, пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, 1 марта в больницу попали двое мужчин. По словам 68-летнего пенсионера, на улице произошел конфликт, который закончился дракой.

Пенсионер получил черепно-мозговую травму, многочисленные, закрытые переломы позвоночника. У второго мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследоввание, пишет издание «Вечерняя Москва»

Ранее сообщалось, что в Москве двое вооруженных мужчин угнали грузовик с 20 тоннами масла, ущерб составил 7,5 млн рублей.