Полиция в Москве проводит обыски у футбольных фанатов после массовой драки

Москва, 3 марта. Правоохранители проводят обыски у футбольных болельщиков, которых подозревают в драке на станции метро «Маяковская» в Москве.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве группы лиц по предварительному сговору. В дело включили эпизоды с дракой в троллейбусе и в метро.

Обыски проводят у болельщиков ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» в столице и Московской области.

Напомним, что 29 февраля на «Маяковской» произошла стычка между фанатами «Спартака» и «Динамо». Еще одно столкновение произошло у стадиона, задержаны три человека.

Поводом для драки стал результаты матча чемпионата России по футболу между столичными клубами, в котором победу одержал «Спартак».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла драка клиентов сервиса по шиномонтажу. Один из мужчин применил травматическое оружие.