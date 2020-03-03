Вооруженные мужчины в Москве угнали грузовик с 20 тоннами масла

Москва, 3 марта. Полиция задержала в Москве подозреваемых в краже 20 тонн сливочного масла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К правоохранителям обратился бизнесмен, который привез клиенту 20 тонн масла стоимостью более 7,5 млн рублей. Продукцию должны были передать в магазин на Ярославском шоссе.

Однако на месте встречи к бизнесмену подошли два вооруженных мужчины, насильно усадили его в автомобиль и увезли в лес. После того, как бизнесмен смог вернуться на Ярославское шоссе, товара уже не было.

Масло нашли в припаркованном фургоне в другом районе Москвы, ведется предварительное следствие, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве клиент напал на массажистку, изнасиловал и ограбил. Девушка лишилась смартфона и 10 тысяч рублей.