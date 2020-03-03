Три легковушки и грузовик столкнулись на МКАД, есть пострадавшие

Москва, 3 марта. Массовое ДТП с участием грузовика произошло на МКАД в Москве, сообщили в столичном ГИБДД.

Авария произошла утром 3 марта на 90-м километре внутренней стороны МКАД, Столкнулись три автомобиля и «Газель».

В результате происшествия пострадали два человека, их срочно госпитализировали. По данным ведомства, движение на данном участке сильно затруднено.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Московской области, в результате которого травмы получили три человека.