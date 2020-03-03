Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 3 марта

Москва, 3 марта. Теплая дождливая погода установится в Москве во вторник. Температура воздуха составит 6 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

В столице воздух прогреется до 4-6 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла.

Тепло в Москве объясняется влиянием атмосферного фронта. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 744 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Синоптики ожидают, что к концу недели столбики термометров покажут 10 градусов тепла. Однако к пятнице ожидается усиление ветра.