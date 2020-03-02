Власти Москвы приняли ряд мер после обнаружения коронавируса

Москва, 2 марта. Власти Москвы приняли ряд профилактических мер после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у жителя столицы, сообщи мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с выявлением коронавируса в Москве, в стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на вирус, передает RT.

В детских садах и школах у детей ежедневно будут измерять температуру. Выборочно температуру дистанционным способом будут измерять у пассажиров московской подземки. Власти Москвы также рекомендуют всем работодателям «организовать регулярное измерение температуры у сотрудников».

Также проводятся ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, которые прибыли в Москву из КНР.

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии гражданина РФ был диагностирован коронавирус. В Россию мужчина вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней после возвращения он обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру, передавала «Газета.ру». После этого его госпитализировали в инфекционную больницу, где подтвердили наличие коронавирусного заболевания. В настоящее время состояние заболевшего удовлетворительное.

В понедельник стало известно о госпитализации 24 человек, которые контактировали с зараженным коронавирусом мужчиной. При этом более 80 человек были помещены в карантин.

Напомним, к настоящему моменту вирусом, распространившимся из Китая, заразились почти 90 тыс. человек, скончались более трех тысяч. Случаи заболевания фиксируются по всему миру.