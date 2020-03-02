Клиент в Москве изнасиловал и обокрал массажистку

Москва, 2 марта. Клиент изнасиловал и обокрал молодую массажистку в Москве, сообщил осводомленный источник.

Девушка 1994 года рождения опубликовала в Интернете объявление о тайском массаже, передает РЕН ТВ. Пострадавшая предоставляла услуги на дому.

На объявление откликнулся мужчина, который пришел к ней в квартиру с другом. Девушка пригласила одного из них в комнату, а второй остался ждать на кухне.

Мужчина набросился на массажистку и изнасиловал. Когда злоумышленник ушел вместе с другом, девушка обнаружила пропажу 10 тысяч рублей и смартфона.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 20-летний массажист у себя в квартире изнасиловал несовершеннолетнюю.

Еще один инцидент произошел на Кубани, тогда мать пятилетнего мальчика объявила массажиста в педофилии.