Минздрав Москвы ввел жесткие меры по профилактике ОРВИ и гриппа

Москва, 2 марта. Минздрав Москвы запретил в школах и детсадах проводить выездные и массовые мероприятия на фоне новостей о коронавирусе.

В профильном ведомстве ужесточили меры также из-за быстрого распространения ОРВИ и гриппа. В образовательных учреждениях запретили проводить занятия в бассейнах.

Утром все дети будут проходить проверку на повышенную температуру и другие симптомы заболевания. Если ребенок заболел, его отправят домой и сообщат об этом в медучреждение.

Как отмечает RT, во всех школах должно быть оборудование для обеззараживания воздуха и медицинские маски.

Ранее сообщалось, что 1 марта в московскую инфекционную больницу попал пациент с подозрением на коронавирус.

У пассажира самолета, следовавшего из Ирана в Китай с пересадкой в Москве, подтвердился коронавирус.

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали уже в 65 странах мира.