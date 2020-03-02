Юная модель умерла в подъезде в Подмосковье, подавившись шоколадкой

Москва, 2 марта. Девушка погибла в подмосковных Котельниках, подавившись шоколадкой. В момент гибели рядом с ней находился знакомый.

По данным полиции, 17-летняя девушка и парень стояли в подъезде. По словам знакомого, девушка откусила шоколад, после чего потеряла сознание.

Молодой человек вызвал скорую, но прибывшие медики не смогли спасти пострадавшую. Как уточняет РЕН ТВ, погибшая была моделью и принимала участие в конкурсе красоты в Московской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти девушки.

Ранее сообщалось, что в одном из московских парков умер тренер, подавившись шашлыком во время пикника.

Аналогичный инцидент произошел в высотке, тогда мужчина умер в лифте, подавившись печеньем.