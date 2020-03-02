Таксист высадил пассажиров в Мытищах и уехал с их ребенком

Москва, 2 марта. Водитель такси довез клиентов из Москвы в Мытищи и уехал с их ребенком, который заснул в салоне во время поездки.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта. Пассажиры заказали такси с улицы Ильинка до подмосковных Мытищ.

После того, как пассажиры обнаружили пропажу ребенка, они обратились за помощью к правоохранителям. Как сообщает «Вечерняя Москва», малыша уже нашли и вернули родителям.

Как передает телеканал «360», мужчина находился в Москве в гостях. Он посадил в такси двоих детей и попросил водителя довезти их до деревни Грибки.

Однако младший сын домой не вернулся. В полиции уточнили, что никто не совершал противоправных действий в отношении ребенка.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс. Такси» запустил в тестовом режиме функцию оценки пассажиров. Теперь таксисты могут оценить поведение клиентов во время поездки.