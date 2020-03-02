«Потомственную целительницу» и ее помощников задержали за аферы на миллионы рублей

Москва, 2 марта.Полиция задержала группу мошенников, которые под видом экстрасенсов выманивали деньги у граждан, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские Москвы и Костромской области при участии сотрудников Росгвардии задержали десять человек. Псевдоцелительница и ее помощники уже арестованы.

По словам Волк, подозреваемые размещали в Интернете объявления о потомственной целительнице, которая может решить проблемы с личной жизнью и деньгами. Злоумышленники брали до 30 тысяч рублей за первый сеанс.

В дальнейшем преступники требовали от 50 до 850 тысяч рублей за различные услуги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В офисе подозреваемых нашли деньги, документы с данными потерпевших и другие материалы, представляющие интерес для следствия.

В полиции полагают, что мошенники могут быть причастны к аналогичным преступлениям в других регионах России.

Ранее сообщалось, что в Москве ограбили супруга финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Диларам Сапаровой. Мужчина лишился 400 тысяч рублей.