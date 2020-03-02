Ветеринары запретили москвичам самостоятельно хоронить домашних животных

Москва, 2 марта. В случае смерти домашнего питомца москвичам необходимо его кремировать, заявили в столичном комитете ветеринарии.

Захоронение животного в землю запрещено, это вредит экологии и может привести к распространению опасных болезней. Таким образом в комитете по ветеринарии прокомментировали новость о продаже гробов для кошек из фанеры.

Как пояснили в ведомстве, захоронение животных и птиц, сброс в водоемы, мусорные контейнеры и на свалки также запрещается. Останки животных приравниваются к биологическим отходам, которые нужно сжигать.

Владелец обязан после смерти животного в течение суток обратиться в ветеринарное учреждение. За нарушение правила обращения с биологическими отходами предусмотрена административная ответственность, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что два жителя столицы наладили производство гробов для кошек. Сами бизнесмены говорят, что это сувенирная продукция, которая сделана из биоразлагаемого материала и покрыта соответствующим лаком.

Для рекламы своей продукции москвичи использовали живых кошек, что не понравилось их клиентам.