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Мужчину с ребенком убило лебедкой во время буксировки авто в Подмосковье

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Мужчину с ребенком убило лебедкой во время буксировки авто в Подмосковье

Москва, 2 марта. Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины и его дочери во время бускировки внедорожника, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 1 марта в Электроуглях во время массового мероприятия с участием внедорожников. В процессе буксировки застрявшего джипа с помощью троса у автомобиля оторвало самодельную лебедку.

Устройство задело проходивших мимо мужчину и его трехлетнюю дочь. Они получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия. Следственные органы назначили проведение экспертизы, опросили свидетелей, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина напал на пожилую пенсионерку и вырвал из ее рук сумку, а затем сережки из ушей.

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