Теплая погода установится в Москве 2 марта

Москва, 2 марта. Облачная погода прогнозируется в первый рабочий день в Москве, пишут «Метеоновости». Воздух прогреется до 6 градусов тепла.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 4-6 градусов тепла, в Московской области температура воздуха составит 4 градуса тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду. В некоторых районах города возможны осадки, пишет РИАМО.

Весна в российской столице началась с плюсовой температуры. Синоптики считают, что в марте будет стоять теплая погода.