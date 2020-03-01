Отец с пятилетней дочерью погибли на праздновании Масленицы в Подмосковье

Москва, 1 марта. Житель Подмосковья и его пятилетняя дочь трагически погибли от удара буксировочного троса, отовравшегося от внедорожника в Электроуглях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Трагический инцидент произошел сегодня во время массовых мероприятий «Внедорожная Масленица». По имеющимся данным, мужчина остановился для того, чтобы помочь автолюбителю, застрявшему во время катания на джипах. Чтобы вытащить автомобиль была использована лебедка, она оборвалась и отлетела в мужчину и его дочь. Оба скончались на месте, передает «Вечерняя Москва».

Сразу после инцидента была назначена доследственная проверка, который займется следственный отдел по городу Ногинску. Правоохранители осматривают место инцидента и опрашивают свидетелей. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.