Спектакль «Воины духа» в Москве посетили свыше 7 тыс. зрителей

Москва, 1 марта. Масштабный музыкальный спектакль «Воины духа» в Москве посетили более 7 тысяч зрителей. Постановка посвящена 20-й годовщине подвига бойцов шестой роты Псковской дивизии ВДВ. Об этом говорится в пресс-релизе ДОСААФ.

Показ спектакля прошел на столичной ВТБ Арене. Главные роли в адаптации истории о подвиге псковских десантников исполнили актеры Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков и Теона Дольникова.

Основой для сценария музыкального спектакля послужила история неравного боестолкновения десантников с 2 тысячами боевиков в Аргунском ущелье на Северном Кавказе. В кровопролитном бою из 90 солдат и офицеров выжили лишь шестеро бойцов роты.

Отмечается, что среди зрителей постановки были заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ, Герой России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, а также оставшиеся в живых бойцы шестой роты и родственники погибших в Аргунском ущелье солдат.

Премьерный показ музыкального спектакля «Воины духа» состоялся летом 2004 года в спорткомплексе «Олимпийский». Тогда его посетили более 25 тысяч зрителей. В 2005 году постановку показали еще раз, и она собрала уже 30 тысяч человек.

Постановка спектакля «Воины духа» проходит при поддержке Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, а также Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».