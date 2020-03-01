Синоптики пообещали москвичам дождливую погоду в воскресенье

Москва, 1 марта. Дождливой и облачной будет воскресная погода в Москве. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 4 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что незначительные дожди выпадут ближе к вечеру 1 марта. В течение дня будет сохраняться преимущественно облачная погода.

«Максимальная температура в столице плюс 4 градуса, в Подмосковье от 0 до плюс 5», — сказал Тишковец.

По его словам, юго-западный ветер в это воскресенье будет достигать скорости до 10 метров в секунду. Атмосферное давление снизится и составит 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве был побит новый температурный рекорд. Это случилось благодаря мощному притоку теплого атлантического воздуха в центр европейской части России, передает «Ридус».