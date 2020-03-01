Машина скорой перевернулась в ДТП с легковушкой на Варшавском шоссе в Москве

Москва, 1 марта. Карета скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В дорожной полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 1 марта. Автомобиль скорой помощи перевозил ребенка и столкнулся с легковым автомобилем на шоссе около дома № 3, передает «Вечерняя Москва».

В ведомстве подчеркнули, что в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства и подробности ДТП в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Юго-Восточном округе Москвы, передает РИАМО.