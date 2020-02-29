Знаменитый «Дом Феррейна» в Москве сохранят и отреставрируют

Москва, 29 февраля. Знаменитому «Дому Феррейна» на Никольской, 23 в Москве присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения и спасли от сноса. Совсем недавно архитектурное достояние хотели разрушить и возвести на его месте совершенно новое здание, но в итоге решили сохранить и реставрировать.

Отмечается, что в Москве с 2010 года пошли под снос 180 исторических зданий. На их месте строят жилые апартаменты и офисные здания с современными фасадами. Однако иногда противостояние между строителями и борцами за культурное наследие складывается в пользу последних.

Например, среди таких «везунчиков» комплекс зданий на Никольской улице: знаменитая аптека Феррейна и здание ее бывшей лаборатории. В XVI веке на этой улице селились преимущественно бояре и приближенные к царю. В легендарной аптеке не просто продавали лекарства, но и производили их. Аптека стала крупнейшей в Европе и имела собственные плантации лечебных трав, передает телеканал «360».

Угроза полного уничтожения нависла над этим зданием в начале XXI века. Так и случилось бы, но в 2012 году дом получил статус объекта культурного наследия, а это гарантирует ему полную сохранность. Кроме того, в здании будут проведены реставрационные работы. Новый владелец взял на себя обязательства, согласно которым облик здания меняться не будет.

Те, кто переживал за судьбу культурного достояния надеются, что здание не станет безжизненным памятником, а будет жить и станет украшением в ландшафте Никольской улицы в самом центре столицы.

Стоит отметить, что история с этим домом является, к сожалению, исключением из правил, когда застройщику проще и дешевле все снести и не заморачиваться с реставрацией.