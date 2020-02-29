Полиция начала проверку после конфликта футбольных фанатов в Москве

Москва, 29 февраля. Столичные правоохранители проводят проверку по факту конфликта футбольных фанатов на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом источнику Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что в конфликте принимали участие порядка 20 человек. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.