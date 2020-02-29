Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция начала проверку после конфликта футбольных фанатов в Москве

127
0 Оставить комментарий

Полиция начала проверку после конфликта футбольных фанатов в Москве

Москва, 29 февраля. Столичные правоохранители проводят проверку по факту конфликта футбольных фанатов на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом источнику Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что в конфликте принимали участие порядка 20 человек. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

«По факту конфликта граждан на Ленинградском проспекте проводится проверка. Устанавливаются участники инцидента. Будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Новости партнеров

Новости партнеров