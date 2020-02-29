Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве

Москва, 29 февраля. Футбольные фанаты устроили массовую драку на Ленинградском проспекте в Москве. По информации источника Федерального агентства новостей в потасовке принимали участие 15 человек.

Столкновение футбольных фанов «Спартака» и «Динамо» произошло неподалеку от отеля «Советский». Конфликт между мужчинами разгорелся в троллейбусе, после чего продолжился уже на улице. Фанты решили выяснить отношения «стенка на стенку». В результате драки у нескольких человек были разбиты носы, некоторые участники драки лежат в крови без сознания.

На месте происшествия работают медики и полиция. Нескольких участников инцидента удалось задержать.

Матч «Спартак» — «Динамо» начался в 16:30 на стадионе «Динамо».