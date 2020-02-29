ЦСКА на последних минутах избежал поражения от «Урала» благодаря голу Фернандеса

Москва, 29 февраля. ЦСКА на последних минутах сравнял счет и спасся от поражения в матче против «Урала». Игра проходила в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу на «ВЭБ Арене» в Москве.

Футболисты «Урала» заработали преимущество на 72-й минуте благодаря навесу защитника Дениса Кулакова, который точным ударом забросил мяч на край штрафной линии, где Эрик Бикфалви точным ударом поразил ворота противника.

Игроки ЦСКА были в нескольких минутах от того, чтобы потерпеть поражение со счетом 0:1. Однако на первой минуте добавочного времени Кристиян Бистрович навесил в центр штрафной, после чего Марио Фернандес точным ударом поразил левую «девятку» ворот «Урала».

Финальный счет матча 1:1.