Представитель «народной оппозиции» Соболь пришла на марш Немцова с охраной

Москва, 29 февраля. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в России) Любовь Соболь пришла на марш Немцова в Москве с личными телохранителями. На это обратила внимание ведущая радиостанции «Вести FM» Анна Шафран.

Журналистка с удивлением отметила, что Соболь, которая позиционирует себя как «оппозиционера от народа», этого самого народа боится.

«Вот они как бы лидеры «народной оппозиции», которые должны быть с народом. Я не понимаю, как эта конфигурация укладывается в то, что мы видим — когда Соболь идет с телохранителями. И не просто с телохранителями, а с людьми, которые палками отгоняют людей», — отметила Шафран.

Ранее сообщалось, что на московский марш Немцова пришел босс Соболь — основатель ФБК Алексей Навальный. Несколько дней назад он записал блог, в котором призвал участников шествия выступить в защиту членов террористической организации «Сеть» (запрещена в России), хотя изначально марш задумывался сугубо как акция памяти Немцова.

Из 30 тыс. заявленных участников на улицы вышли 10 тыс. человек. Аналогичная акция в субботу прошла в Петербурге. В ней приняли участие 900-1000 человек.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.