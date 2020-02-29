Марш Немцова в Москве собрал втрое меньше заявленной численности

Москва, 29 февраля. Марш Немцова в Москве собрал 10,5 тыс. человек. Такие данные в субботу предоставило Главное управление МВД по Москве.

«Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты. Первые участники мероприятия уже начали расходиться. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что организаторы шествия подавали заявку на 30 тыс. человек. Мероприятие согласовано с городскими властями.

Аналогичная акция в субботу прошла в Петербурге. В ней приняли участие 900-1000 человек. Несмотря на то, что некоторые участники шествия несли плакаты и скандировали политические лозунги, что запрещено по правилам проведения акции памяти, марш обошелся без задержаний. Полиция проверила документы самых откровенных провокаторов и отпустила их.

Примечательно, что за несколько дней до марша Немцова блогер Алексей Навальный призывал участников грядущего шествия выступить в защиту членов террористической группировки «Сеть» (запрещена в России). Таким образом он предлагал превратить акцию памяти в политическое мероприятие.

Напомним, что политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.