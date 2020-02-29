Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Марш Немцова в Москве собрал втрое меньше заявленной численности

372
0 Оставить комментарий

Марш Немцова в Москве собрал втрое меньше заявленной численности

Москва, 29 февраля. Марш Немцова в Москве собрал 10,5 тыс. человек. Такие данные в субботу предоставило Главное управление МВД по Москве.

«Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты. Первые участники мероприятия уже начали расходиться. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают обеспечивать охрану правопорядка и безопасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что организаторы шествия подавали заявку на 30 тыс. человек. Мероприятие согласовано с городскими властями.

Аналогичная акция в субботу прошла в Петербурге. В ней приняли участие 900-1000 человек. Несмотря на то, что некоторые участники шествия несли плакаты и скандировали политические лозунги, что запрещено по правилам проведения акции памяти, марш обошелся без задержаний. Полиция проверила документы самых откровенных провокаторов и отпустила их.

Примечательно, что за несколько дней до марша Немцова блогер Алексей Навальный призывал участников грядущего шествия выступить в защиту членов террористической группировки «Сеть» (запрещена в России). Таким образом он предлагал превратить акцию памяти в политическое мероприятие.

Напомним, что политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.

Читайте полную версию на сайте Федерального агентства новостей
Источник: ГУ МВД по Москве
Новости партнеров