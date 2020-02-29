В МВД назвали число участников марша памяти Немцова в Москве

Москва, 29 февраля. Устроенный оппозицией марш Немцова начался в Москве. Об этом сообщает глава московского МВД.

Мероприятие было заранее согласовано с городскими властями. По оценке полиции, акция собрала на улице около 8 тыс. человек.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее аналогичное мероприятия состоялось в Петербурге. Несмотря на провокации, шествие закончилось без задержаний. Полиция вывела нескольких отъявленных нарушителей (во время шествия были запрещены плакаты и политические лозунги), проверила их документы и отпустила. В акции приняли участие 900–1000 человек.

Добавим, что на днях основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в России) Алексей Навальный призвал участников марша выступить в защиту членов запрещенной в РФ террористической организации «Сеть».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года, когда прогуливался с подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.