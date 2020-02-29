Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В МВД назвали число участников марша памяти Немцова в Москве

1 006
0 Оставить комментарий

В МВД назвали число участников марша памяти Немцова в Москве

Москва, 29 февраля. Устроенный оппозицией марш Немцова начался в Москве. Об этом сообщает глава московского МВД.

Мероприятие было заранее согласовано с городскими властями. По оценке полиции, акция собрала на улице около 8 тыс. человек.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее аналогичное мероприятия состоялось в Петербурге. Несмотря на провокации, шествие закончилось без задержаний. Полиция вывела нескольких отъявленных нарушителей (во время шествия были запрещены плакаты и политические лозунги), проверила их документы и отпустила. В акции приняли участие 900–1000 человек.

Добавим, что на днях основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в России) Алексей Навальный призвал участников марша выступить в защиту членов запрещенной в РФ террористической организации «Сеть».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года, когда прогуливался с подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.

Читайте полную версию на сайте Федерального агентства новостей
Источник: ГУ МВД по Москве
Новости партнеров