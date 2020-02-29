Московских предпринимателей обучат ораторскому мастерству

Москва, 29 февраля. Столичным предпринимателям дадут уроки ораторского мастерства. Занятия будут проходить в рамках видеокурса «Школа спикеров», опубликованном на портале проекта «Онлайн-академия МБМ».

Отмечается, что слушателей будут обучать приемам, которые позволят им заинтересовать и привлечь внимание оппонента. Будущим ораторам поставят голос и научат правильно расставлять акценты в речи. Курс разделен на 10 модулей, каждый будет длиться 10 часов, передает «Вечерняя Москва».

«Новый видеокурс «Онлайн-академии» поможет повысить качество бизнес-коммуникаций и научит держаться уверенно, выступая перед любой аудиторией, — сообщила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Напомним, что проект «Малый бизнес Москвы» был запущен в 2018 году. Благодаря бесплатным образовательным курсам молодые предприниматели пробуют делать первые шаги в бизнесе и развивать свои профессиональные навыки. Образовательные курсы и лекции публикуются на сайте проекта каждую неделю.