Весна в Москве начнется с аномального потепления

Москва, 29 февраля. Существенное потепление придет в Москву уже 5 марта. В первые дни весны столбики термометров будут фиксировать до 13 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, весна стартует с довольно высоких температурных показателей. Однако к праздничным выходным может похолодать. Тишковец добавил, что зима 2020 года станет самой теплой за всю историю наблюдений.

Средняя температура в столице на 8 градусов превысила показатели сезонной нормы. Он отметил, что погода в столице России напоминает зиму в Берлине, Софии и Вене, передают «Известия».

Положительные значения температуры окончательно должны утвердится к 20 марта, считает метеоролог.