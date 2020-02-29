СК Москвы начал расследование причин гибели людей в банном комплексе

Москва, 29 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководству ГСУ СК РФ по городу Москве взять под личный контроль дело об инциденте в банном комплексе на юге Москвы.

Трагический инцидент произошел 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде, где 18 человек собрались для того, чтобы отпраздновать день рождения блогера Екатерины Диденко. Присутствующие решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда. Люди стали прыгать в бассейн, произошла химическая реакция, вызвавшая плохое самочувствие у нескольких человек. Двое погибли на месте, остальных госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются подробные обстоятельства и причины случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что очевидец трагедии на дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко, произошедшей в московском банном комплексе, рассказал обстоятельства происшествия.