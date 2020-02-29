Несколько центральных улиц перекроют в Москве из-за марша памяти Немцова

Москва, 29 февраля. Несколько центральных улиц Москвы перекроют 29 февраля из-за проведения марша памяти Бориса Немцова. Движение будет ограничено на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также на проспекте Академика Сахарова.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт», внутренняя сторона Страстного бульвара перекрыта с 10.00 по московскому времени. С 14.00 движение будет закрыто по внутренним сторонам Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров. Проспект Академика Сахарова будет перекрыт от Сретенского бульвара до Садового кольца. Кроме того, ночью на участках, попадающих под перекрытие из-за демонстрации, было ликвидировано парковочное пространство.

Жители и гости города могут столкнуться с неудобствами при передвижении по центру столицы из-за проведения марша. Горожанам советуют заранее ознакомиться с перечнем улиц, попадающих под перекрытие, чтобы распланировать свой маршрут.