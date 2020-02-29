Москвичей предупредили о небольшом снеге и высокой облачности в субботу

Москва, 29 февраля. Московский регион затянет облаками, небольшие осадки в виде снега ожидаются в столице в субботу. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус отметил, что столбики термометров будут фиксировать в столице температуру воздуха от 1 до 3 градусов тепла. Погода будет преимущественно облачной, на дорогах возможна гололедица.

«Температура воздуха в столице плюс 1 плюс 3, по области — от минус 1 до плюс 4», — сообщил синоптик.

Он добавил, что скорость западного ветра будет достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что рыбаков в подмосковном Красногорске предупредили об опасности нахождения на тонком льду из-за плюсовой температуры воздуха, передает РИАМО.