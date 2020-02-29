В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы

Москва, 29 февраля. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 29 февраля из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщается на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра​.

Предупреждение из-за сильного ветра в столице актуально с 9.00 до 21.00 29 февраля​, а из-за гололедицы — до 21.00 1 марта.

Ранее синоптики обещали аномально теплую погоду в первую неделю весны в Москве и центральной России. Согласно их прогнозам, температура там будет выше нормы на 10 градусов.