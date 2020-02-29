Склад овощебазы загорелся в Московской области

Москва, 29 февраля. Пожар возник на территории склада овощебазы на 49-м километре Киевского шоссе в деревне Софьино городского округа Наро-Фоминск Московской области, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 06.51 по московскому времени. В 07.20 пожару был присвоен ранг №2.

«Привлекаемые силы и средства: 21 единица техники, 72 человека», — сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 28 февраля в одном из банных клубов Москвы произошел инцидент с сухим льдом, в результате которого погибли три человека. Как сообщалось ранее, ЧП произошло во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По данным СМИ, в бассейн добавили 25 кг сухого льда, произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. У погибших, по предварительным данным, отек легких.