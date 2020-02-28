Мужчина умер на эскалаторе в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 28 февраля. Мужчина умер на эскалаторе в терминале B аэропорта «Шереметьево», сообщили в пресс-службе московской воздушной гавани.

Инцидент произошел вечером 28 февраля. Тело погибшего доставили в Центр медицины катастроф. Правоохранители устанавливают личность и обстоятельства смерти погибшего, пишет издание «Вечерняя Москва».

В Сети повявилась видеозапись с места происшествия. Рядом с эскалатором накрытый белой простыней лежал мужчина.

Ранее сообщалось, что в новом терминале столичного аэропорта обрушился потолок. Это случилось, когда рабочие доделывали проводку. Пострадал электрик, он получил ссадины и ушибы.