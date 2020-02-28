Пожарные в Москве спасли из квартиры пенсионерку, пролежавшую три дня без еды

Москва, 28 февраля. Пенсионерка в Москве три дня пролежала в квартире без еды и воды, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

В пятницу в экстренные службы поступил звонок от соседей, которые сообщили о криках из дома на бульваре Яна Райниса. На место происшествия также прибыли полицейские.

Спасатели вскрыли дверь, за которой обнаружили лежащую на полу женщину. Она пояснила, что несколько дней назад упала и не смогла подняться. Пострадавшую передали в руки медикам скорой помощи, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грабитель напал на пожилую пенсионерку, украл ее сумку и вырвал серьги из ушей.